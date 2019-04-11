Поліція розслідує підкуп виборців на користь "кандидата П"

У Національній поліції повідомили про те, що правоохоронці розслідують факти ймовірного підкупу виборців "за кандидата П" на Волині та Чернігівщині.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що інформація до поліції надійшла 10 квітня і за фактами відкрито кілька кримінальних проваджень.

"Так, до Чернігівського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з партійних офісів у місті перебуває група людей, яким роздають грошові кошти – в обмін на підтримку кандидата П. в ході голосування 21 квітня під час другого туру виборів президента України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місце прибула слідчо-оперативна група і слідчий, який мав вручити повістку про виклик до поліції одному зі співробітників виборчого штабу у провадженні про підкуп виборців.

За даними поліції, офіс був закритий, але згодом звідти почали виходити люди.

"Серед них була й особа, якій призначалася повістка. При цьому один з чоловіків, який перебував у партійному офісі, з незрозумілих причин злісно перешкоджав роботі поліцейських", - заявили у відомстві, додавши, що згодом співробітники офісу самі викликали поліцію через активістів, які увірвалися у приміщення і вели пряму трансляцію.

За вказаними фактами поліцейські відкрили два кримінальні провадження – за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що того ж дня до Ківерцівського відділу поліції у Волинській області надійшло повідомлення від громадянина про можливе порушення виборчого законодавства у смт. Олика Ківерцівського району.

"За словами заявника, у Будинку культури невстановлена особа здійснювала виплату-розрахунок грошових коштів волонтерам, які здійснювали агітацію на користь того ж самого кандидата на виборах президента України під час першого туру", - розповіли у поліції.

Повідомляється, що у ході проведення першопочаткових слідчих дій встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні двоє жителів Києва.

"У вказаних осіб було вилучено понад 700 тисяч гривень. Тривають слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх свідків і очевидців скоєння кримінального правопорушення та прийняття остаточного процесуального рішення", - заявили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне за ч. 2 ст. 160 (Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди…) Кримінального кодексу України.