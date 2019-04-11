Полиция расследует подкуп избирателей в пользу "кандидата П"

В Национальной полиции сообщили о том, что правоохранители расследуют факты возможного подкупа избирателей "за кандидата П" на Волыни и Черниговщине.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что информация в полицию поступила 10 апреля и по фактам открыто несколько уголовных производств.

"В Черниговский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что в одном из партийных офисов в городе находится группа людей, которым раздают денежные средства - в обмен на поддержку кандидата П. в ходе голосования 21 апреля во время второго тура выборов президента Украины" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место прибыла следственно-оперативная группа и следователь, который должен был вручить повестку о вызове в полицию одному из сотрудников избирательного штаба в производстве о подкупе избирателей.

По данным полиции, офис был закрыт, но впоследствии оттуда стали выходить люди.

"Среди них было и лицо, которому предназначалась повестка. При этом один из мужчин, который находился в партийном офисе, по непонятным причинам злостно препятствовал работе полицейских", - заявили в ведомстве, добавив, что впоследствии сотрудники офиса сами вызвали полицию из-за активистов, которые ворвались в помещение и вели прямую трансляцию.

По указанным фактам полицейские открыли два уголовных производства - по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в тот же день в Киверцовский отдел полиции в Волынской области поступило сообщение от гражданина о возможном нарушении избирательного законодательства в пгт. Олыка Киверцовского района.

"По словам заявителя, в Доме культуры неустановленное лицо осуществляло выплату-расчет денежных средств волонтерам, которые осуществляли агитацию в пользу того же кандидата на выборах президента Украины во время первого тура", - рассказали в полиции.

Сообщается, что в ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что к совершению данного преступления могут быть причастны двое жителей Киева.

"В указанных лиц было изъято более 700 тысяч гривен. Продолжаются следственно-розыскные действия, направленные на установление всех свидетелей и очевидцев совершения уголовного преступления и принятия окончательного процессуального решения", - заявили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 160 (Предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды ...) Уголовного кодекса Украины.