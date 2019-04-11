В Україні призупинять оформлення біометрики

Державне підприємство "Документ" припинить оформлювати видачу біометричних документів на 6 днів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.

"З 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - всі центри "Паспортний сервіс", – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, Посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин", - сказано у повідомленні.

Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково.

Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання будуть здійснюватися в штатному режимі.

Нагадаємо: