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В Україні призупинять оформлення біометрики

Четвер, 11 квітня 2019, 18:12

Державне підприємство "Документ" припинить оформлювати видачу біометричних документів на 6 днів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.

"З 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - всі центри "Паспортний сервіс", – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, Посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин", - сказано у повідомленні.

Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково.

Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання будуть здійснюватися в штатному режимі.

Нагадаємо:

  • Станом на вересень 2018 року кількість виданих в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон сягнула 10 мільйонів.

Українська правда

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Теми: паспортУкраїна
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