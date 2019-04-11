В Україні призупинять оформлення біометрики
Державне підприємство "Документ" припинить оформлювати видачу біометричних документів на 6 днів.
Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.
"З 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - всі центри "Паспортний сервіс", – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, Посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин", - сказано у повідомленні.
Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково.
Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання будуть здійснюватися в штатному режимі.
Нагадаємо:
- Станом на вересень 2018 року кількість виданих в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон сягнула 10 мільйонів.
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