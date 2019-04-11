В Украине приостановят оформление биометрики

Государственное предприятие "Документ" прекратит оформлять выдачу биометрических документов на 6 дней.

Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - сказано в сообщении.

О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут осуществляться в штатном режиме.

Напомним: