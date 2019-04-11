В Украине приостановят оформление биометрики

2378 просмотров
Четверг, 11 апреля 2019, 18:12

Государственное предприятие "Документ" прекратит оформлять выдачу биометрических документов на 6 дней.

Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - сказано в сообщении.

О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут осуществляться в штатном режиме.

Напомним:

  • По состоянию на сентябрь 2018 количество выданных в Украине биометрических паспортов для выезда за границу достигла 10 млн.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: паспорт Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Чтобы ссылать в Украину боевиков ИГИЛ, террористы начали подделывать паспорта 4 марта 2019, 14:01
Украинцы с 1 марта могут ездить в Грузию по ID-картами 1 марта 2019, 09:30
Болгария отберет паспорта у иностранцев, которые не инвестируют в нее 21 февраля 2019, 10:07
Все новости
Главные новости
Экс-друг Зеленского, пошедший против него, заявил об угрозах и "передумал"
В НАБУ заявляют, что САП приказала вычеркнуть Гладковского из расследования
Бывший "кварталовец" хотел рассказать эксклюзив про Зеленского, но пропал
Антикоррупционному суду дали старт
Все новости
Лайфхаки

Ванная от депрессии: как правильно принимать

здоровье

Непереносимость лактозы: причины и как с этим жить?

Фото

Как выглядят литовские собаки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів