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В Украине приостановят оформление биометрики

Четверг, 11 апреля 2019, 18:12

Государственное предприятие "Документ" прекратит оформлять выдачу биометрических документов на 6 дней.

Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - сказано в сообщении.

О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут осуществляться в штатном режиме.

Напомним:

  • По состоянию на сентябрь 2018 количество выданных в Украине биометрических паспортов для выезда за границу достигла 10 млн.

Украинская правда
Темы: паспорт Украина
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