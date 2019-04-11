В Украине приостановят оформление биометрики
Четверг, 11 апреля 2019, 18:12
Государственное предприятие "Документ" прекратит оформлять выдачу биометрических документов на 6 дней.
Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.
"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - сказано в сообщении.
О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.
Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут осуществляться в штатном режиме.
Напомним:
- По состоянию на сентябрь 2018 количество выданных в Украине биометрических паспортов для выезда за границу достигла 10 млн.
Украинская правда