У Макрона підтвердили зустрічі із Зеленським і Порошенком та розповіли деталі

9117 переглядів 9117 переглядів
Четвер, 11 квітня 2019, 20:17

У Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе двох кандидатів у президенти України - шоумена Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Le Monde, цитуючи Єлисейський палац.

За інформацією видання, першим о 15:00 за місцевим часом Макрон прийме Володимира Зеленського, після цього відбудеться зустріч з Петром Порошенком. У палаці не уточнюють, чи перетнуться обоє кандидатів на території французького президента.

Відомо, що прийом кандидатів відрізнятиметься. Петра Порошенка Макрон прийме за участі Республіканської гвардії. Зустріч з Володимиром Заленським запланована у більш неформальній атмосфері.

У Єлисейському палаці стверджують, що переговори, які відбудуться за 9 днів до другого туру виборів, не є винятковими. Наприклад, перед парламентськими виборами у Ізраїлі Еммануель Макрон приймав у Парижі опозиційного лідера Яіра Лапіда.

"Мета зустрічей полягає в тому, щоб "нагадати про прихильність Франції Україні, а також її готовність бачити, як Україна рухається вперед", - заявили у президента Франції.

У Єлисейському палаці також нагадують, що Париж разом із Берліном є учасником "нормандського формату" з врегулювання конфлікту на Донбасі.  "Ми нагадаємо, в унісон з Берліном, що Україна також повинна докладати зусиль", - зазначили у президента Франції.

Нагадаємо, 12 квітня Порошенко також планує здійснити візит до Німеччини і проведе пероговори з канцлером Ангелою Меркель.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Франція Порошенко Зеленський вибори президента 2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський і Порошенко запланували вояж до Макрона – Медведєв 10 квітня 2019, 15:18
Макрон наказав розслідувати роль Франції у геноциді в Руанді 6 квітня 2019, 06:27
Twitter заблокував рекламу МВС Франції через закон про фейки 4 квітня 2019, 06:38
Усі новини
Головні новини
Дебати: Аласанія пояснив, у якому форматі можливий телеміст
Екс-учасник "95 Кварталу" каже, що Зеленський не вживав наркотики
Прокурор Кулик заявляє, що Порошенко покриває оточення і втручається у розслідування ГПУ
Ворог посилив вогонь на Донбасі, поранено 8 бійців – штаб ООС
Усі новини
future

Якою є нинішня молодь, як з нею спілкуватися та до чого готуватися

психологія

8 речей, які відбуваються з нами під час поцілунку

дослідження

Найкраще худнути родиною!