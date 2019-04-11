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У Макрона підтвердили зустрічі із Зеленським і Порошенком та розповіли деталі

Четвер, 11 квітня 2019, 20:17

У Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе двох кандидатів у президенти України - шоумена Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Le Monde, цитуючи Єлисейський палац.

За інформацією видання, першим о 15:00 за місцевим часом Макрон прийме Володимира Зеленського, після цього відбудеться зустріч з Петром Порошенком. У палаці не уточнюють, чи перетнуться обоє кандидатів на території французького президента.

Відомо, що прийом кандидатів відрізнятиметься. Петра Порошенка Макрон прийме за участі Республіканської гвардії. Зустріч з Володимиром Заленським запланована у більш неформальній атмосфері.

У Єлисейському палаці стверджують, що переговори, які відбудуться за 9 днів до другого туру виборів, не є винятковими. Наприклад, перед парламентськими виборами у Ізраїлі Еммануель Макрон приймав у Парижі опозиційного лідера Яіра Лапіда.

"Мета зустрічей полягає в тому, щоб "нагадати про прихильність Франції Україні, а також її готовність бачити, як Україна рухається вперед", - заявили у президента Франції.

У Єлисейському палаці також нагадують, що Париж разом із Берліном є учасником "нормандського формату" з врегулювання конфлікту на Донбасі.  "Ми нагадаємо, в унісон з Берліном, що Україна також повинна докладати зусиль", - зазначили у президента Франції.

Нагадаємо, 12 квітня Порошенко також планує здійснити візит до Німеччини і проведе пероговори з канцлером Ангелою Меркель.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяПорошенкоЗеленськийвибори президента 2019
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