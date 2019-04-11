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У Макрона подтвердили встречи с Зеленским и Порошенко и рассказали детали

Четверг, 11 апреля 2019, 20:17

В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 12 апреля, примет у себя двух кандидатов в президенты Украины - шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Le Monde, цитируя Елисейский дворец.

По информации издания, первым в 15:00 по местному времени Макрон примет Владимира Зеленского, после этого состоится встреча с Петром Порошенко. Во дворце не уточняют, пересекутся ли кандидаты на территории французского президента.

Известно, что прием кандидатов будет отличаться. Петра Порошенко Макрона примет с участием Республиканской гвардии. Встреча с Владимиром Заленский запланирована в более неформальной обстановке.

В Елисейском дворце утверждают, что переговоры, которые состоятся за 9 дней до второго тура выборов, не являются исключительными. Например, перед парламентскими выборами в Израиле Эммануэль Макрон принимал в Париже оппозиционного лидера Яира Лапида.

"Цель встреч заключается в том, чтобы "напомнить о приверженности Франции Украине, а также ее готовности видеть, как Украина движется вперед", - заявили в президента Франции.

В Елисейском дворце также напоминают, что Париж вместе с Берлином является участником "нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе. "Мы напомним, в унисон с Берлином, что Украина также должна прилагать усилия", - отметили в президента Франции.

Напомним, 12 апреля Порошенко также планирует осуществить визит в Германию и проведет пероговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Темы: ФранцияПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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