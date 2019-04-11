Українки взяли три "золота" на Євро-2019 з боротьби
Три українські спортсменки 11 квітня виграли золоті медалі на чемпіонаті Європи з боротьби у Бухаресті.
Про це інформує Твіттер Національного олімпійського комітету.
Так Оксана Лівач перемогла в категорії до 50 кілограмів. На останніх секундах фіналу вона вирвала перемогу у болгарки Міглени Селішки.
У категорії до 55 кг Ірина Гусяк здобула переконливу перемогу над болгаркою Евеліною Ніколовою.
Третє золото збірній України принесла Алла Черкасова. У фіналі категорії до 68 кг вона поборола Аделу Ганзлічкову з Чехії.
Збірна України є лідером у загальному заліку після четвертого дня змагань.
#WrestleBucharest Women's Wrestling Team Scores (After Day 4)— United World Wrestling (@wrestling) 11 квітня 2019 р.
🏆 - Ukraine 🇺🇦 (85 points)
🥈 - Bulgaria🇧🇬 (75 points)
🥉 - Turkey🇹🇷 (70 points)
Fourth - Azerbaijan 🇦🇿 (41 points)
Fifth - Romania 🇷🇴 (35 points)
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