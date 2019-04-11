Українки взяли три "золота" на Євро-2019 з боротьби

Три українські спортсменки 11 квітня виграли золоті медалі на чемпіонаті Європи з боротьби у Бухаресті.

Про це інформує Твіттер Національного олімпійського комітету.

Так Оксана Лівач перемогла в категорії до 50 кілограмів. На останніх секундах фіналу вона вирвала перемогу у болгарки Міглени Селішки.

У категорії до 55 кг Ірина Гусяк здобула переконливу перемогу над болгаркою Евеліною Ніколовою.

Третє золото збірній України принесла Алла Черкасова. У фіналі категорії до 68 кг вона поборола Аделу Ганзлічкову з Чехії.

Збірна України є лідером у загальному заліку після четвертого дня змагань.