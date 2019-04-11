Украинки взяли три "золота" на Евро-2019 по борьбе
Три украинские спортсменки 11 апреля выиграли золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.
Об этом информирует Твиттер Национального олимпийского комитета.
Так Оксана Ливач победила в категории до 50 килограммов. На последних секундах финала она вырвала победу у болгарки Миглены Селишки.
В категории до 55 кг Ирина Гусяк одержала убедительную победу над болгаркой Эвелиной Николовой.
Третье золото сборной Украины принесла Алла Черкасова. В финале категории до 68 кг она поборола Аделу Ганзличкову из Чехии.
Сборная Украины является лидером в общем зачете после четвертого дня соревнований.
#WrestleBucharest Women's Wrestling Team Scores (After Day 4)— United World Wrestling (@wrestling) 11 квітня 2019 р.
🏆 - Ukraine 🇺🇦 (85 points)
🥈 - Bulgaria🇧🇬 (75 points)
🥉 - Turkey🇹🇷 (70 points)
Fourth - Azerbaijan 🇦🇿 (41 points)
Fifth - Romania 🇷🇴 (35 points)
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