Украинки взяли три "золота" на Евро-2019 по борьбе

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Четверг, 11 апреля 2019, 22:05

Три украинские спортсменки 11 апреля выиграли золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.

Об этом информирует Твиттер Национального олимпийского комитета.

Так Оксана Ливач победила в категории до 50 килограммов. На последних секундах финала она вырвала победу у болгарки Миглены Селишки.

В категории до 55 кг Ирина Гусяк одержала убедительную победу над болгаркой Эвелиной Николовой.

Третье золото сборной Украины принесла Алла Черкасова. В финале категории до 68 кг она поборола Аделу Ганзличкову из Чехии.

Сборная Украины является лидером в общем зачете после четвертого дня соревнований.

Украинская правда

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Темы: спорт


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