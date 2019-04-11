Украинки взяли три "золота" на Евро-2019 по борьбе

Три украинские спортсменки 11 апреля выиграли золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.

Об этом информирует Твиттер Национального олимпийского комитета.

Так Оксана Ливач победила в категории до 50 килограммов. На последних секундах финала она вырвала победу у болгарки Миглены Селишки.

В категории до 55 кг Ирина Гусяк одержала убедительную победу над болгаркой Эвелиной Николовой.

Третье золото сборной Украины принесла Алла Черкасова. В финале категории до 68 кг она поборола Аделу Ганзличкову из Чехии.

Сборная Украины является лидером в общем зачете после четвертого дня соревнований.