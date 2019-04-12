Папа Франциск поцеловал ноги лидерам Южного Судана и призвал их сохранять мир

978 просмотров
Пятница, 12 апреля 2019, 05:32

Папа Римский Франциск стал на колени и поцеловал ноги бывшим лидерам Южного Судана, призвав их не вернуться к гражданской войне.

Об этом сообщает Reuters.

Папа Франциск обратился к президенту страны Сальви Кииру, его бывшему заместителю Риеку Мачару, который стал лидером повстанцев, и еще к 3 вице-президентам, чтобы те уважали перемирие, которое они подписали и обязались создать правительство в следующем месяце.

"Я прошу вас, как брата, остаться в мире. Я прошу вас сердцем, давайте идти вперед. Будет много проблем, но они не преодолеют нас. Решайте свои проблемы", - сказал Папа Римский.

"Лидеры были потрясены, когда 82-летний Папа, страдающий от хронической боли в ногах, с помощью своих помощников стал на колени, чтобы поцеловать ноги им и нескольким другим людям в комнате", - говорится в сообщении.

"Папа Франциск обратился к лидерам страны, поскольку в Южном Судане росло беспокойство, что переворот в соседнем Судане может поставить под угрозу мирное соглашение, которое завершило жестокую пятилетнюю гражданскую войну в Южном Судане", - пишет Reuters.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: религия мир


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ: корь из Украины вызвала вспышку в США 11 апреля 2019, 00:47
УПЦ МП призвала патриарха Варфоломея отозвать Томос 4 апреля 2019, 03:27
Папа Франциск взволновал католиков, не разрешив прихожанам целовать свой перстень 27 марта 2019, 03:10
Все новости
Главные новости
Порошенко по обвинению прокурора Кулика: Получил приказ от Коломойского
Зеленский бросил трубку во время разговора с Порошенко в прямом эфире
Дебаты: Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост
Экс-участник "95 Квартала" сказал, что Зеленский не употреблял наркотики
Все новости
future

Какова нынешняя молодежь, как с ней общаться и к чему готовиться

здоровье

Непереносимость лактозы: причины и как с этим жить?

ted

Чем на самом деле являются углеводы?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів