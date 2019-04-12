Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Франциск поцеловал ноги лидерам Южного Судана и призвал их сохранять мир

Пятница, 12 апреля 2019, 05:32

Папа Римский Франциск стал на колени и поцеловал ноги бывшим лидерам Южного Судана, призвав их не вернуться к гражданской войне.

Об этом сообщает Reuters.

Папа Франциск обратился к президенту страны Сальви Кииру, его бывшему заместителю Риеку Мачару, который стал лидером повстанцев, и еще к 3 вице-президентам, чтобы те уважали перемирие, которое они подписали и обязались создать правительство в следующем месяце.

"Я прошу вас, как брата, остаться в мире. Я прошу вас сердцем, давайте идти вперед. Будет много проблем, но они не преодолеют нас. Решайте свои проблемы", - сказал Папа Римский.

"Лидеры были потрясены, когда 82-летний Папа, страдающий от хронической боли в ногах, с помощью своих помощников стал на колени, чтобы поцеловать ноги им и нескольким другим людям в комнате", - говорится в сообщении.

"Папа Франциск обратился к лидерам страны, поскольку в Южном Судане росло беспокойство, что переворот в соседнем Судане может поставить под угрозу мирное соглашение, которое завершило жестокую пятилетнюю гражданскую войну в Южном Судане", - пишет Reuters.

"Украинская правда" в Threads

Темы: религиямир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
религия
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Депутаты Киевщины поддержали запрет УПЦ МП
Украинские военные капелланы впервые прошли обучение в Британии
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: