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Ізраїльський зонд розбився на Місяці, але все одно зробив прорив

П'ятниця, 12 квітня 2019, 08:55

Перший ізраїльський посадковий місячний апарат Beresheet приватної компанії SpaceIL розбився при посадці на Місяць у північній частині регіону Море ясності.

Це сталося 11 квітня, за півтори години до Дня космонавтики, пише Ліга.

За лічені секунди до зіткнення з поверхнею зонд устиг відправити на Землю останнє фото.

Судячи з телеметрії, спуск проходив штатно до висоти в 149 метрів, на якій основний двигун раптово відключився і сталося аварійне перезавантаження бортового комп'ютера.

Апарат не встиг включитися і впав на поверхню.

Фінальні дані ізраїльського зонду
Фінальні дані ізраїльського зонду
liga.net

Зв'язок було втрачено о 22:23 за Києвом.

"Ми досягли Місяця, але апарат розбився", – повідомили в місії.

Попри це Beresheet став першим приватним апаратом, який здійснив обліт Місяця і потрапив на її поверхню, навіть якщо не цілком.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який спостерігав на процесом посадки, пообіцяв, що "за два-три роки ми туди повернемося".

Директор NASA Джеймс Брайденстайн попри жаль привітав SpaceIL, ізраїльську аерокосмічну галузь і державу Ізраїль із "неймовірним досягненням із відправки першої приватної місії на місячну орбіту".

"Кожна спроба досягти нових рубежів дає нам можливість вчитися, пристосовуватися і прогресувати. Я не сумніваюся, що Ізраїль і SpaceIL продовжуватимуть досліджувати", – додав він, розмістивши передостанній знімок із Beresheet, зроблений із висоти 22 км:

Beresheet запустили 22 лютого 2019 року за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Його політ зайняв 47 днів: апарат подолав 6,5 млн км.

Вартість проекту – менше $100 млн.

Проект починався як частина конкурсу Google Lunar XPrize, організатори якого у 2010 році запропонували $30 млн призових за найкращий (і бюджетний) місячний проект. Попри те, що конкурс так нічим і не завершився, SpaceIL вирішила продовжити розробку своєї місії з залученням капіталу приватних інвесторів.

Початковий бюджет проекту був у межах $10 млн, однак за 8 років він виріс майже в 10 разів.

Однією з основних умов отримання призу від GLXP було переміщення апарату по поверхні Місяця. Творці Beresheet вирішили задачу просто: замість конструювання місяцеходу вони оснастили модуль двигунами, які використовують для одиночного "стрибка" приблизно на 500 м.

Команда SpaceIL все ж отримає премію Moonshot Award у розмірі $ 1 млн.

Організатори XPRIZE вирішили, що апарат таки торкнувся поверхні Місяця. "Цей приз не легкий, та й космос не простий. Поки що ні", – зазначили вони.

Теми: космоснаука
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