Израильский зонд разбился на Луне, но все равно сделал прорыв

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Пятница, 12 апреля 2019, 08:55

Первый израильский посадочный лунный аппарат Beresheet частной компании SpaceIL разбился при посадке на Луну в северной части региона Море ясности.

Это произошло 11 апреля, за полтора часа до Дня космонавтики, пишет Лига.

За считанные секунды до столкновения с поверхностью зонд успел отправить на Землю последнее фото.

Судя по телеметрии, спуск проходил штатно до высоты в 149 метров, на которой основной двигатель внезапно отключился и случилась аварийная перезагрузка бортового компьютера.

Аппарат не успел включиться и упал на поверхность.

Финальные данные израильского зонда
Финальные данные израильского зонда
liga.net

Связь была потеряна в 22:23 по Киеву.

"Мы достигли Луны, но аппарат разбился", - сообщили в миссии.

Тем не менее, Beresheet стал первым частным аппаратом, который облетел Луну и попал на ее поверхность, даже если не целиком.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который наблюдал на процессом посадки, пообещал, что "через два-три года мы туда вернемся".

Директор NASA Джеймс Брайденстайн, не смотря на сожаления, поздравил SpaceIL, израильскую аэрокосмическую отрасль и государство Израиль с "невероятным достижением по отправке первой частной миссии на лунную орбиту".

"Каждая попытка достичь новых рубежей дает нам возможность учиться, приспосабливаться и прогрессировать. Я не сомневаюсь, что Израиль и SpaceIL будут продолжать исследовать", – добавил он, разместив предпоследний снимок с Beresheet, сделанный с высоты 22 км:

Beresheet запустили 22 февраля 2019 года с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Его полет занял 47 дней: аппарат преодолел 6,5 млн км.

Стоимость проекта – менее $100 млн.

Проект начинался как часть конкурса Google Lunar XPrize, организаторы которого в 2010 году предложили $30 млн призовых за лучший (и бюджетный) лунный проект. Несмотря на то, что конкурс так ничем и не завершился, SpaceIL решила продолжить разработку своей миссии с привлечением капитала частных инвесторов.

Первоначальный бюджет проекта был в пределах $10 млн, однако за 8 лет он вырос почти в 10 раз.

Одним из основных условий получения приза от GLXP было перемещение аппарата по поверхности Луны. Создатели Beresheet решили задачу просто: вместо конструирования лунохода они оснастили модуль двигателями, которые используют для одиночного "прыжка" примерно на 500 м.

Команда SpaceIL все же получит премию Moonshot Award в размере $1 млн.

Организаторы XPRIZE решили, что аппарат таки коснулся поверхности Луны. "Этот приз не легкий, да и космос не простой. Пока нет", – отметили они.

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Темы: космос наука


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