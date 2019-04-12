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Заморозки і дощ: Синоптики розповіли про погоду на вихідні

П'ятниця, 12 квітня 2019, 09:28
Заморозки і дощ: Синоптики розповіли про погоду на вихідні

В Україні найближчими днями у більшості областей очікуються дощі і похолодання, в Карпатах з мокрим снігом.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані  Укргідрометцентру.

Зазначається, що у п'ятницю, 12 квітня очікується  хмарна погода, у більшості областей дощі, в Карпатах з мокрим снігом, вдень у східній половині подекуди з грозами, лише на Волині та Львівщині без опадів.

У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

За даними синоптиків, температура вночі становитиме 6-11°, вдень 14-19°, у західних та північних областях вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київській області 12 квітня хмарна погода. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 6-8° тепла, вдень 9-11°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

 

Повідомляється, що у вихідні, 13-14 квітня, в Україні утримається хмарна з проясненнями погода.

 

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень 8-13° тепла, в Карпатах вночі заморозки 0-2°, вдень 1-5° тепла.

На решті території невеликий, місцями помірний дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с.

 

13-14 квітня у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

Упродовж 15-16 квітня в північних та більшості західних областей без істотних опадів, на решті території - дощі.

Температура вночі 1-7° тепла, у західних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень на заході та півночі 4-10° тепла, на решті території країни 9-15°.

 

Впродовж 15-16 квітня у столиці істотних опадів не очікується. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 4-9° тепла.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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