Заморозки и дождь: Синоптики рассказали о погоде на выходные

В Украине в ближайшие дни в большинстве областей ожидаются дожди и похолодание, в Карпатах с мокрым снегом.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в пятницу, 12 апреля, ожидается облачная погода, в большинстве областей дожди, в Карпатах с мокрым снегом, днем ​​в восточной половине местами с грозами, лишь на Волыни и Львовщине без осадков.

В южной части ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

По данным синоптиков, температура ночью 6-11°, днем ​​14-19°, в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°; в Карпатах ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области 12 апреля облачная погода. Ночью и утром дождь, днем ​​без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 6-8° тепла, днем ​​9-11°; по области ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°.

Сообщается, что в выходные, 13-14 апреля, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем ​​8-13° тепла, в Карпатах ночью заморозки 0-2°, днем ​​1-5° тепла.

На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

13-14 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°.

В течение 15-16 апреля в северных и большинстве западных областей без существенных осадков, на остальной территории - дожди.

Температура ночью 1-7° тепла, в западных и северных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем на западе и севере 4-10° тепла, на остальной территории страны 9-15°.

В течение 15-16 апреля в столице существенных осадков не ожидается. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 4-9° тепла.