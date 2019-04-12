В окупованому Криму рахують "борг" України в доларах з 1991 року
Перший заступник голови так званої "державного ради" Криму Юхим Фікс заявив, що окупаційна влада зайнялися підрахунком "боргу" України і збиток буде оцінюватися за період з кінця 1991 року по березень 2014 року.
Про це він сказав на першому засіданні робочої групи з аналізу збитків, передає ТАСС.
За його словами, російська влада окупованого Криму підготує аналітичний документ про збиток, який нібито було завдано півострову і місту Севастополю під час перебування в складі України.
Фікс заявив, що збиток буде оцінюватися за період з кінця 1991 року по березень 2014 року, додавши, що у "підсумкову суму" також включать всі проблеми, з якими зіткнувся Крим після анексії Росією. Зокрема, "водна, енергетична, продовольча блокади".
Він додав, що в розрахунках збитку, нібито завданого Криму Україною, можна спиратися на долар за тим курсом, яким він є на момент роботи комісії.
Нагадаємо:
- 15 березня голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".
- Пізніше голова уряду РФ Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам, і зокрема Міністерству фінансів, надати підтримку діяльності робочої групи Держдуми з оцінки збитків анексувати Росією Криму за роки його перебування в складі України.
- На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі".
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
- Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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