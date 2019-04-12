В окупованому Криму рахують "борг" України в доларах з 1991 року

Перший заступник голови так званої "державного ради" Криму Юхим Фікс заявив, що окупаційна влада зайнялися підрахунком "боргу" України і збиток буде оцінюватися за період з кінця 1991 року по березень 2014 року.

Про це він сказав на першому засіданні робочої групи з аналізу збитків, передає ТАСС.

За його словами, російська влада окупованого Криму підготує аналітичний документ про збиток, який нібито було завдано півострову і місту Севастополю під час перебування в складі України.

Фікс заявив, що збиток буде оцінюватися за період з кінця 1991 року по березень 2014 року, додавши, що у "підсумкову суму" також включать всі проблеми, з якими зіткнувся Крим після анексії Росією. Зокрема, "водна, енергетична, продовольча блокади".

Він додав, що в розрахунках збитку, нібито завданого Криму Україною, можна спиратися на долар за тим курсом, яким він є на момент роботи комісії.

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