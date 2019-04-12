В оккупированном Крыму считают "долг" Украины в долларах с 1991 года
Первый зампредседатель так называемого "государственного совета" Крыма Ефим Фикс заявил, что оккупационные власти занялись подсчетом "долга" Украины и ущерб будет оцениваться за период с конца 1991 года по март 2014 года.
Об этом он сказал на первом заседании рабочей группы по анализу ущерба, передает ТАСС.
По его словам, российские власти оккупированного Крыма подготовят аналитический документ об ущербе, который якобы был нанесен полуострову и городу Севастополю во время нахождения в составе Украины.
Фикс заявил, ущерб будет оцениваться за период с конца 1991 года по март 2014 года, добавив, что "итоговую сумму" также включат все проблемы, с которыми столкнулся Крым после аннексии Россией. В частности, "водная, энергетическая, продовольственная блокады".
Он добавил, что в расчетах ущерба, якобы нанесенного Крыму Украиной, можно опираться на доллар по тому курсу, каким он является на момент работы комиссии.
Напомним:
- 15 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины должны возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет понес полуостров от "разрушительной политики".
- Позже председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам, и в частности Министерству финансов, оказать поддержку деятельности рабочей группы Госдумы по оценке ущерба аннексированному Россией Крыму за годы его пребывания в составе Украины.
- На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
- Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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