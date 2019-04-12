В оккупированном Крыму считают "долг" Украины в долларах с 1991 года

Первый зампредседатель так называемого "государственного совета" Крыма Ефим Фикс заявил, что оккупационные власти занялись подсчетом "долга" Украины и ущерб будет оцениваться за период с конца 1991 года по март 2014 года.

Об этом он сказал на первом заседании рабочей группы по анализу ущерба, передает ТАСС.

По его словам, российские власти оккупированного Крыма подготовят аналитический документ об ущербе, который якобы был нанесен полуострову и городу Севастополю во время нахождения в составе Украины.

Фикс заявил, ущерб будет оцениваться за период с конца 1991 года по март 2014 года, добавив, что "итоговую сумму" также включат все проблемы, с которыми столкнулся Крым после аннексии Россией. В частности, "водная, энергетическая, продовольственная блокады".

Он добавил, что в расчетах ущерба, якобы нанесенного Крыму Украиной, можно опираться на доллар по тому курсу, каким он является на момент работы комиссии.

Напомним: