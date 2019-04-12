БТР, в якого відмовили гальма, наїхав на автівку на Рівненщині

У місті Здолбунів бронетранспортер наїхав на цивільне авто.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ і прес-служба Оперативного Командування Захід.

Подія трапилася 11 квітня о 17.00.

"У військової техніки, яка рухалася в колоні, в супроводі автомобілів ВСП та патрульної поліції, на перехресті вулиць Коперника та Шкільна відмовили гальма", - пояснили військові.

"Щоб уникнути зіткнення з автомобілем, який рухався попереду та наїзду на жінку з дитиною та коляскою, водій бронетранспортера застосував ручне гальмо та виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з цивільним автомобілем. Постраждалих в ДТП немає", - заявили у прес-службі.