БТР, в якого відмовили гальма, наїхав на автівку на Рівненщині
У місті Здолбунів бронетранспортер наїхав на цивільне авто.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ і прес-служба Оперативного Командування Захід.
Подія трапилася 11 квітня о 17.00.
"У військової техніки, яка рухалася в колоні, в супроводі автомобілів ВСП та патрульної поліції, на перехресті вулиць Коперника та Шкільна відмовили гальма", - пояснили військові.
"Щоб уникнути зіткнення з автомобілем, який рухався попереду та наїзду на жінку з дитиною та коляскою, водій бронетранспортера застосував ручне гальмо та виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з цивільним автомобілем. Постраждалих в ДТП немає", - заявили у прес-службі.
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