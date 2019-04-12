Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

БТР, у которого отказали тормоза, наехал на автомобиль в Ровенской области

Пятница, 12 апреля 2019, 13:03

В городе Здолбунов бронетранспортер наехал на гражданское авто.

Об этом сообщают местные СМИ и пресс-служба оперативного командования Запад.

Происшествие случилось 11 апреля в 17.00.

"У военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьная отказали тормоза", - пояснили военные.

"Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем. Пострадавших в ДТП нет", - заявили в пресс-службе.

 
ФОТО: PIWNICH.INFO

Украинская правда
Темы: армияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
армия
Польша готовится к крупнейшему военному параду с 1989 года
Новый выпуск "УП.Чат": скандалы "слуг", проблемы с аптечками ВСУ, напряжение между Украиной и Польшей
Россия превысила расходы на армию за полгода на 600 млрд рублей - Reuters
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: