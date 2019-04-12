БТР, у которого отказали тормоза, наехал на автомобиль в Ровенской области

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Пятница, 12 апреля 2019, 13:03

В городе Здолбунов бронетранспортер наехал на гражданское авто.

Об этом сообщают местные СМИ и пресс-служба оперативного командования Запад.

Происшествие случилось 11 апреля в 17.00.

"У военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьная отказали тормоза", - пояснили военные.

"Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем. Пострадавших в ДТП нет", - заявили в пресс-службе.

 
ФОТО: PIWNICH.INFO

Украинская правда

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Темы: армия ДТП


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