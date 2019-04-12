БТР, у которого отказали тормоза, наехал на автомобиль в Ровенской области
В городе Здолбунов бронетранспортер наехал на гражданское авто.
Об этом сообщают местные СМИ и пресс-служба оперативного командования Запад.
Происшествие случилось 11 апреля в 17.00.
"У военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьная отказали тормоза", - пояснили военные.
"Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем. Пострадавших в ДТП нет", - заявили в пресс-службе.
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