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За торгівлю з окупантами і "податки" в ОРДЛО затримали 6 українців

П'ятниця, 12 квітня 2019, 13:12

Співробітники Управління Служби безпеки України у Вінницькій області викрили та блокували механізм фінансування терористичних організацій "Д/ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що шестеро громадян України через підконтрольні суб’єкти господарювання налагодили постачання до терористичних організацій товарів широкого вжитку.

"Протиправний механізм діяв за схемою так званого "псевдоекспорту": товар під виглядом експорту вивозився до Росії, звідки через контрольовані терористами пункти пропуску і митні пости потрапляв до ОРДЛО", – заявила СБУ.

"При цьому комерсанти систематично сплачували податкові та митні платежі до бюджетів квазіреспублік, кошти з яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань", – заявляє відомство.

Правоохоронці затримали організаторів незаконної схеми за місцями їх проживання в Дніпрі, Харкові та Рубіжному Луганської області.

 
 
 
 
 

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру за фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 ККУ) та взяття їх під варту.

Тривають слідчі дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбастероризмсепаратизмСБУ
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