За торговлю с оккупантами и "налоги" в ОРДЛО задержали 6 украинцев

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Пятница, 12 апреля 2019, 13:12

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области разоблачили и блокировали механизм финансирования террористических организаций "Д/ЛНР".

Оперативники спецслужбы установили, что шестеро граждан Украины через подконтрольные субъекты хозяйствования наладили поставки к террористическим организациям товаров широкого потребления.

"Противоправный механизм действовал по схеме так называемого "псевдоэкспорта": товар под видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами пункты пропуска и таможенные посты попадал в ОРДЛО", – заявила СБУ.

"При этом коммерсанты систематически платили налоговые и таможенные платежи в бюджеты квазиреспублик, средства от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований", – заявляет ведомство.

Правоохранители задержали организаторов незаконной схемы по местам их проживания в Днепре, Харькове и Рубежном Луганской области.

 
 
 
 
 

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении за финансирование терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК) и взятия их под стражу.

Продолжаются следственные действия.

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Темы: Донбасс терроризм сепаратизм СБУ


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