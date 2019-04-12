У Києві п'яного винуватця ДТП прив'язали до стовпа

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 14:32

У Києві на автозаправці п'яного винуватця ДТП прив'язали до стовпа.

Про це повідомляє 12 квітня паблік "Київ Оперативний".

За даними очевидців, нетвереза пара на автомобілі Ford заїхала на АЗС ОККО на Кільцевій і в’їхала в машуну Toyota.

"Вийшли і почали качати "права", він поліз з кулаками за що трохи отримав і був прив‘язаний до стовпа, а мала - нападати із пустою пляшкою з під горілки. На щастя її вдалося швидко вгамувати і вона пішла спати до автівки", – йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що на місце пригоди викликали поліцію.

У свою чергу в прес-службі Нацполіції повідомили "Українській правді", що до чергової частини ГУ надійшло повідомлення про вказане ДТП.

Водночас зазначили, що коли на місце події приїхали патрульні, чоловік вже був не прив'язаний.

Правоохоронці оформили дорожньо-транспортну пригоду.

Українська правда

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Теми: ДТП Київ


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