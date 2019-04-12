В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу

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Пятница, 12 апреля 2019, 14:32

В Киеве на автозаправке пьяного виновника ДТП привязали к столбу.

Об этом сообщает 12 апреля паблик "Киев Оперативный".

По данным очевидцев, нетрезвая пара (мужчина и женщина) на автомобиле Ford заехала на АЗС ОККО на Кольцевой и въехала в машину Toyota.

"Вышли и начали качать "права", он полез с кулаками за что немного получил и был привязан к столбу, а малая - нападать с пустой бутылкой из-под водки. К счастью ее удалось быстро успокоить и она пошла спать в машину", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия вызвали полицию.

В свою очередь в пресс-службе Нацполиции сообщили "Украинской правде", что в дежурную часть ГУ поступило сообщение об указанном ДТП.

В то же время отметили, что когда на место происшествия приехали патрульные, человек уже был не привязан.

Правоохранители оформили дорожно-транспортное происшествие.

Украинская правда

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Темы: ДТП Киев


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