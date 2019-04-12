У кількох областях очікуються "небезпечні" заморозки – синоптики
П'ятниця, 12 квітня 2019, 15:12
У деяких областях України очікуються заморозки "жовтого" і "помаранчевого" рівня небезпеки.
Відповідне попередження розмістив на своєму сайті Укргідрометцентр.
До кінця доби 12 квітня у південних, східних, Сумській та більшості центральних областей грози. (I рівень небезпечності, жовтий).
Вночі 14-15 квітня в західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
У Рівненській, Волинській, 15 квітня і у Житомирській областях у повітрі сильні заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Українська правда