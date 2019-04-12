У кількох областях очікуються "небезпечні" заморозки – синоптики

У деяких областях України очікуються заморозки "жовтого" і "помаранчевого" рівня небезпеки.

Відповідне попередження розмістив на своєму сайті Укргідрометцентр.

До кінця доби 12 квітня у південних, східних, Сумській та більшості центральних областей грози. (I рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 14-15 квітня в західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

У Рівненській, Волинській, 15 квітня і у Житомирській областях у повітрі сильні заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).