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У кількох областях очікуються "небезпечні" заморозки – синоптики

П'ятниця, 12 квітня 2019, 15:12

У деяких областях України очікуються заморозки "жовтого" і "помаранчевого" рівня небезпеки.

Відповідне попередження розмістив на своєму сайті Укргідрометцентр.

До кінця доби 12 квітня у південних, східних, Сумській та більшості центральних областей грози. (I рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 14-15 квітня в західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

У Рівненській, Волинській, 15 квітня і у Житомирській областях у повітрі сильні заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Українська правда
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