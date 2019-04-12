В нескольких областях ожидаются "опасные" заморозки – синоптики

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Пятница, 12 апреля 2019, 15:12

В некоторых областях Украины ожидаются заморозки "желтого" и "оранжевого" уровня опасности.

Соответствующее предупреждение разместил на своем сайте Укргидрометцентр.

До конца суток 12 апреля в южных, восточных, Сумской и большинстве центральных областей грозы. (I уровень опасности, желтый).

Ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).

В Ровенской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Украинская правда

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