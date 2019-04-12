У Києві через демонтаж Шулявського моста перекриють проспект Перемоги

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 15:21

З 13 до 20 квітня у Києві будуть частково обмежувати рух транспорту через проспект Перемоги у зв’язку з демонтажем Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Зокрема, 13-15 квітня заплановано часткове обмеження руху в напрямку центру, 16-19 квітня – часткове обмеження руху в напрямку області.

Крім того, 16-20 квітня обмежуватимуть рух з 23:00 до 6 ранку наступного дня.

Столичних водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо:

  • Раніше у КП "Київпастранс" повідомляли, що Шулявський шляхопровід буде повністю перекрито 16 березня у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями. 
  • До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року. 
  • У липні 2018 року КМДА затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана, який передбачає будівництво транспортної розв'язки з трьома з'їздами. 
  • Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень.
  • У серпні 2018-го у КМДА повідомили, що проект реконструкції Шулявського шляхопроводу із реверсивним розподільним кільцем, відомий як "розв’язка Петрука", було відхилено через невідповідність чинним державним будівельним нормам. 
  • За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
  • У листопаді 2018 року КМДА звернулася до уряду з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.

Українська правда

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Теми: Київ дороги


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