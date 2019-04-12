У Києві через демонтаж Шулявського моста перекриють проспект Перемоги

З 13 до 20 квітня у Києві будуть частково обмежувати рух транспорту через проспект Перемоги у зв’язку з демонтажем Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Зокрема, 13-15 квітня заплановано часткове обмеження руху в напрямку центру, 16-19 квітня – часткове обмеження руху в напрямку області.

Крім того, 16-20 квітня обмежуватимуть рух з 23:00 до 6 ранку наступного дня.

Столичних водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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