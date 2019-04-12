В Киеве из-за демонтажа Шулявского моста перекроют проспект Победы

С 13 до 20 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем Шулявского путепровода.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

В частности, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, а 16-19 апреля – частичное ограничение движения в направлении области.

Кроме того, 16-20 апреля будут ограничивать движения с 23:00 до 06 утра следующего дня.

Столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним: