В Киеве из-за демонтажа Шулявского моста перекроют проспект Победы

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Пятница, 12 апреля 2019, 15:21

С 13 до 20 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем Шулявского путепровода.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

В частности, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, а 16-19 апреля – частичное ограничение движения в направлении области.

Кроме того, 16-20 апреля будут ограничивать движения с 23:00 до 06 утра следующего дня.

Столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним: 

  • Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам. 
  • До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению. 
  • Шулявский мост частично обрушился27 февраля 2017 года. 
  • В июле 2018 года КГГА утвердила проектреконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
  • Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен. 
  • В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонениз-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
  • В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплатусредств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги


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