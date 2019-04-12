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Путін планує відмовитися від призову в армію

П'ятниця, 12 квітня 2019, 15:39

Президент Росії Володимир Путін заявив, що призов до армії рано чи пізно піде в минуле.

Про це він заявив на зустрічі зі співробітниками НПО "Енергомаш", повідомляє російське агентство "ТАСС".

"Призов поступово-поступово відходить у минуле. Правда, для цього потрібен час і відповідне фінансування", - сказав Путні.

Він пояснив, що у зв'язку з ускладненням військової техніки і завданнями, що стоять перед військами, професійна армія більш затребувана.

Путін зауважив, що при цьому деякі держави не переходять на повністю професійну армію, так як у військовослужбовців завжди залишаються завдання, які не потребують глибокої кваліфікації.

"Але, тим не менш, тенденція така є, ми будемо далі рухатися по ній", - резюмував він.

Строк служби в російській армії складає 12 місяців.

Нагадаємо:

  • У лютому президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов в 2019 році росіян, які перебувають у запасі, на військові збори терміном до двох місяців.

Теми: ПутінарміяРосія
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