Путин планирует отказаться от призыва в армию

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Пятница, 12 апреля 2019, 15:39

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое.

Об этом он заявил на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", сообщает российское агентство "ТАСС".

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - сказал Путевые.

Он пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована.

Путин отметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

"Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - резюмировал он.

Срок службы в российской армии составляет 12 месяцев.

Напомним:

  • В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, находящихся в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев.

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Темы: Путин армия Росcия


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