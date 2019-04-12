Путин планирует отказаться от призыва в армию
Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое.
Об этом он заявил на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", сообщает российское агентство "ТАСС".
"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - сказал Путевые.
Он пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована.
Путин отметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.
"Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - резюмировал он.
Срок службы в российской армии составляет 12 месяцев.
Напомним:
- В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, находящихся в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua