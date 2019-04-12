Порошенко і Меркель запропонували дату початку "великоднього" перемир'я

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликають Росію до "великоднього перемир'я" на сході України з 18 квітня.

Про це вони заявили 12 квітня на спільній зустрічі з журналістами у Берліні.

"Під час сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, воно має набути чинності 18 квітня за умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації", - сказав Порошенко.

На зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 10 квітня сторони домовилися провести 18 квітня переговори в режимі відеоконференції для узгодження перемир'я під час великодніх свят.

Нагадаємо:

Порошенко перебуває в Берліні з робочим візитом.

12 квітня у президента України запланований також візит до Франції для зустрічі з керівництвом держави.

Європейська правда