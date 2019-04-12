Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко і Меркель запропонували дату початку "великоднього" перемир'я

П'ятниця, 12 квітня 2019, 16:12

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликають Росію до "великоднього перемир'я" на сході України з 18 квітня.

Про це вони заявили 12 квітня на спільній зустрічі з журналістами у Берліні.

"Під час сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, воно має набути чинності 18 квітня за умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації", - сказав Порошенко.

На зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 10 квітня сторони домовилися провести 18 квітня переговори в режимі відеоконференції для узгодження перемир'я під час великодніх свят.

Нагадаємо: 

  • Порошенко перебуває в Берліні з робочим візитом.
  • 12 квітня у президента України запланований також візит до Франції для зустрічі з керівництвом  держави.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоМеркельДонбасвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: