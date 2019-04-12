Порошенко и Меркель предложили дату начала "пасхального" перемирия

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель призывают Россию к "пасхальному перемирию" на востоке Украины с 18 апреля.

Об этом они заявили 12 апреля на совместной встрече с журналистами в Берлине.

"Во время сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, оно должно вступить в силу 18 апреля при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации", - сказал Порошенко.

На встрече минской Трехсторонней контактной группы 10 апреля стороны договорились провести 18 апреля переговоры в режиме видеоконференции для согласования перемирия во время пасхальных праздников.

Напомним:

Порошенко находится в Берлине с рабочим визитом.

12 апреля у президента Украины запланирован также визит во Францию ​​для встречи с руководством государства.

Европейская правда