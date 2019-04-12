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Нову обсерваторію відкрили на Київщині: буде стежити за супутниками

П'ятниця, 12 квітня 2019, 17:07

На Київщині відкрили нову астрономічну обсерваторію для спостереження за штучними супутниками Землі.

Обсерваторію відкрив Національний центр управління та випробувань космічних засобів, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Інший запущений в експлуатацію об’єкт – це система Збруч, яка здійснює контроль за космічними об’єктами, які перебувають на орбіті. Зокрема, і за космічним сміттям, яке становить потенційну загрозу", - сказано у повідомленні.

Вказується, що наразі є каталог з приблизно 12 тисяч космічних об’єктів, за якими ведеться спостереження.

У Національному центрі повідомили, що в Україні подібних астрономічних обсерваторій є декілька. Усі вони мають різні завдання.

 

Вони мають можливість отримувати інформацію про конкретне призначення кожного космічного об’єкта, оперативно проводити оцінку його можливостей з точки зору потенційних загроз.

Крім того, здатні формувати цілевказівки для ударних систем високоточної зброї.

Українська правда
Теми: Київська областьтехнології
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