Новую обсерваторию открыли в Киевской области: будет следить за спутниками

1236 просмотров
Пятница, 12 апреля 2019, 17:07

На Киевщине открыли новую астрономическую обсерваторию для наблюдения за искусственными спутниками Земли.

Обсерваторию открыл Национальный центр управления и испытаний космических средств, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Другой запущенны в эксплуатацию объект – это система Збруч, которая осуществляет контроль за космическими объектами, которые находятся на орбите. В частности, и за космическим мусором, который представляет потенциальную угрозу", - сказано в сообщении.

Указывается, что сейчас есть каталог с примерно 12 тысячами космических объектов, за которыми ведется наблюдение.

В Национальном центре сообщили, что в Украине подобных астрономических обсерваторий несколько. Все они имеют разные задачи.

 

У них есть возможность получать информацию о конкретном назначении каждого космического объекта, оперативно проводить оценку его возможностей с точки зрения потенциальных угроз.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киевская область технологии


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новые члены избиркома и 2 бюллетеня на человека: в Коцюбинском говорят о нарушениях 31 марта 2019, 19:00
В пожаре на предприятии по изготовлению армейского обмундирования есть пострадавшие 30 марта 2019, 08:37
Возле Киева горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования 29 марта 2019, 23:30
Все новости
Главные новости
Порошенко объяснил рейтинг "виртуального кандидата" Зеленского
Порошенко прокомментировал "телефонные дебаты" с Зеленским
В МВД объяснили команде Порошенко, почему не трогают сериал Зеленского
Тимошенко записала видеообращение к Зеленскому и Порошенко
Все новости
исследование

"Убежать" от старения можно на велосипеде

мода

Сейчас хайп на спортивное, подтянутое тело

Кино

Смотри и учись: 7 сериалов о деньгах и бизнесе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів