Новую обсерваторию открыли в Киевской области: будет следить за спутниками

На Киевщине открыли новую астрономическую обсерваторию для наблюдения за искусственными спутниками Земли.

Обсерваторию открыл Национальный центр управления и испытаний космических средств, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Другой запущенны в эксплуатацию объект – это система Збруч, которая осуществляет контроль за космическими объектами, которые находятся на орбите. В частности, и за космическим мусором, который представляет потенциальную угрозу", - сказано в сообщении.

Указывается, что сейчас есть каталог с примерно 12 тысячами космических объектов, за которыми ведется наблюдение.

В Национальном центре сообщили, что в Украине подобных астрономических обсерваторий несколько. Все они имеют разные задачи.

У них есть возможность получать информацию о конкретном назначении каждого космического объекта, оперативно проводить оценку его возможностей с точки зрения потенциальных угроз.