Росія оштрафувала Facebook

Суд Таганського району Москви призначив Facebook штраф в 3 тисячі рублів за відмову надати інформацію про локалізацію персональних даних російських користувачів сервісу на території Росії.

Про це 12 квітня повідомляє російське видання "Інтерфакс".

"Представники Facebook вдруге не з'явилися на засідання і, за даними суду, не звертали клопотань про перенесення розгляду. У зв'язку з цим справа була розглянута без них", - зазначили у виданні.

У матеріалах справи йдеться, що в ході листування Facebook і Роскомнадзора компанія пояснювала регулятору, що інфраструктура сервісів соцмережі влаштована таким чином, що "дані не сегментовані за географічною ознакою".

Роскомнадзор 17 січня одержав від Twitter і Facebook відповіді на запит про локалізацію даних росіян на території РФ.

Глава регулятора Олександр Жаров заявив, що відповіді не містили конкретики, тому відносно сервісів були складені адміністративні протоколи.

З 1 вересня 2015 року в РФ набув чинності закон про локалізацію персональних даних росіян на серверах всередині країни.