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Россия оштрафовала Facebook

Пятница, 12 апреля 2019, 17:12

Суд Таганского района Москвы назначил Facebook штраф в 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

Об этом 12 апреля сообщает российское издание "Интерфакс".

"Представители Facebook во второй раз не явились на заседание и, по данным суда, не направляли ходатайств о переносе разбирательства. В этой связи дело было рассмотрено без них", - отметили в издании.

В материалах дела говорится, что в ходе переписки Facebook и Роскомнадзора компания поясняла регулятору, что инфраструктура сервисов соцсети устроена таким образом, что "данные не сегментированы по географическому признаку".

Роскомнадзор 17 января получил от Twitter и Facebook ответы на запрос о локализации данных россиян на территории РФ.

Глава российского регулятора Александр Жаров заявил, что ответы не содержали конкретики, поэтому в отношении сервисов были составлены административные протоколы.

С 1 сентября 2015 года в РФ вступил в силу закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: facebookРосcияштрафысуд
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