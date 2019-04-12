Россия оштрафовала Facebook

1033 просмотра 1033 просмотра
Пятница, 12 апреля 2019, 17:12

Суд Таганского района Москвы назначил Facebook штраф в 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

Об этом 12 апреля сообщает российское издание "Интерфакс".

"Представители Facebook во второй раз не явились на заседание и, по данным суда, не направляли ходатайств о переносе разбирательства. В этой связи дело было рассмотрено без них", - отметили в издании.

В материалах дела говорится, что в ходе переписки Facebook и Роскомнадзора компания поясняла регулятору, что инфраструктура сервисов соцсети устроена таким образом, что "данные не сегментированы по географическому признаку".

Роскомнадзор 17 января получил от Twitter и Facebook ответы на запрос о локализации данных россиян на территории РФ.

Глава российского регулятора Александр Жаров заявил, что ответы не содержали конкретики, поэтому в отношении сервисов были составлены административные протоколы.

С 1 сентября 2015 года в РФ вступил в силу закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри страны.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: facebook Росcия штрафы суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Facebook будет использовать искусственный интеллект для поиска профилей умерших 10 апреля 2019, 00:39
Facebook заблокировал страницу центра, который брал анализы у Зеленского 8 апреля 2019, 19:33
Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки 8 апреля 2019, 04:03
Все новости
Главные новости
Порошенко объяснил рейтинг "виртуального кандидата" Зеленского
Порошенко прокомментировал "телефонные дебаты" с Зеленским
В МВД объяснили команде Порошенко, почему не трогают сериал Зеленского
Тимошенко записала видеообращение к Зеленскому и Порошенко
Все новости
Медицина

Медреформа в действии: история семьи семейных врачей на Львовщине

мода

7 собак до и после стрижки

future

Какова нынешняя молодежь, как с ней общаться и к чему готовиться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів