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Суд заборонив ДБР обирати нову Раду громадського контролю

П'ятниця, 12 квітня 2019, 17:22

Окружний адмінсуд Києва заборонив Державному бюро розслідувань проводити конкурс щодо формування складу Ради громадського контролю при Бюро.

Таке рішення суд виніс 12 квітня, повідомляє прес-служба.

"Ухвалено – задовольнити заяву про забезпечення позову, зупинити дію оскаржуваної постанови, а також заборонити Бюро проводити та визначати результати відповідного конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба ДБР, конкурс зупинили за позовом діючого члена Ради громадського контролю, ухвала суду до них наразі не надходила.

У Бюро пояснили, що суд зупинив дію постанови уряду, яка передбачала, що обрання Ради громадського контролю відбувається за допомогою Інтернет-голосування, а не установчих зборів.

"ДБР готове до проведення Інтернет-голосування. На жаль, окремі члени діючого складу РГК докладають усіх зусиль, щоб продовжити свої повноваження всупереч законодавству", - відзначили у Бюро.

У ДБР нагадали, що рішення суду обов’язкові до виконання, але разом з тим закликали громадські організації не залишитися осторонь питань формування нового складу Ради громадського контролю.

Нагадаємо:

  • 18 квітня мало відбутися Інтернет-голосування з обрання нового складу Ради громадського контролю з урахуванням пропозицій громадських та міжнародних організацій.
  • Громадські організації подали 54 кандидатури для участі в конкурсі.

Українська правда
Теми: ДБРсуд
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