Суд заборонив ДБР обирати нову Раду громадського контролю

Окружний адмінсуд Києва заборонив Державному бюро розслідувань проводити конкурс щодо формування складу Ради громадського контролю при Бюро.

Таке рішення суд виніс 12 квітня, повідомляє прес-служба.

"Ухвалено – задовольнити заяву про забезпечення позову, зупинити дію оскаржуваної постанови, а також заборонити Бюро проводити та визначати результати відповідного конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба ДБР, конкурс зупинили за позовом діючого члена Ради громадського контролю, ухвала суду до них наразі не надходила.

У Бюро пояснили, що суд зупинив дію постанови уряду, яка передбачала, що обрання Ради громадського контролю відбувається за допомогою Інтернет-голосування, а не установчих зборів.

"ДБР готове до проведення Інтернет-голосування. На жаль, окремі члени діючого складу РГК докладають усіх зусиль, щоб продовжити свої повноваження всупереч законодавству", - відзначили у Бюро.

У ДБР нагадали, що рішення суду обов’язкові до виконання, але разом з тим закликали громадські організації не залишитися осторонь питань формування нового складу Ради громадського контролю.

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