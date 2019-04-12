Суд запретил ГБР выбирать новый Совет общественного контроля

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Пятница, 12 апреля 2019, 17:22

Окружной админсуд Киева запретил Государственному бюро расследований проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при Бюро.

Такое решение суд вынес 12 апреля, сообщает пресс-служба.

"Принято – удовлетворить заявление об обеспечении иска, остановить действие обжалованного постановления, а также запретить Бюро проводить и определять результаты соответствующего конкурса", - говорится в сообщении. 

Как сообщает пресс-служба ГБР, конкурс остановили по иску действующего члена Совета общественного контроля, решение суда к ним пока не поступало.

В Бюро пояснили, что суд остановил действие постановления правительства, которое предусматривало, что избрание Совета общественного контроля происходит с помощью Интернет-голосования, а не учредительного собрания.

"ГБР готово к проведению Интернет-голосования. К сожалению, отдельные члены действующего состава СГК прилагают все усилия, чтобы продлить свои полномочия вопреки законодательству", - отметили в Бюро.

В ГБР напомнили, что решение суда обязательны для исполнения, но вместе с тем призвали общественные организации не остаться в стороне от вопросов формирования нового состава Совета общественного контроля.

Напомним:

  • 18 апреля должно было состояться Интернет-голосование по избранию нового состава Совета общественного контроля с учетом предложений общественных и международных организаций.
  • Общественные организации подали 54 кандидатуры для участия в конкурсе.

Украинская правда

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Темы: ГБР суд


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