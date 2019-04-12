Суд запретил ГБР выбирать новый Совет общественного контроля

Окружной админсуд Киева запретил Государственному бюро расследований проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при Бюро.

Такое решение суд вынес 12 апреля, сообщает пресс-служба.

"Принято – удовлетворить заявление об обеспечении иска, остановить действие обжалованного постановления, а также запретить Бюро проводить и определять результаты соответствующего конкурса", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГБР, конкурс остановили по иску действующего члена Совета общественного контроля, решение суда к ним пока не поступало.

В Бюро пояснили, что суд остановил действие постановления правительства, которое предусматривало, что избрание Совета общественного контроля происходит с помощью Интернет-голосования, а не учредительного собрания.

"ГБР готово к проведению Интернет-голосования. К сожалению, отдельные члены действующего состава СГК прилагают все усилия, чтобы продлить свои полномочия вопреки законодательству", - отметили в Бюро.

В ГБР напомнили, что решение суда обязательны для исполнения, но вместе с тем призвали общественные организации не остаться в стороне от вопросов формирования нового состава Совета общественного контроля.

Напомним: