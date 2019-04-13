Порошенко нагадав, що зупиняти євроінтеграційний рух України неконституційно

Президент України Петро Порошенко наголошує, що намагання зупинити або припинити рух України до членства в Європейському Союзі та НАТО буде порушенням Конституції України.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам в ході робочого візиту до Франції, повідомляє прес-служба президента.

Глава держави наголошує, що євроінтеграційний рух нашої держави закріплений в Основному законі і є обов’язковим до виконання на всіх рівнях влади.

"Якщо зараз зупинити процес, то, по-перше – це буде неконституційно. Тому, що в Конституції закріплена наша європейська та євроатлантична інтеграція України. І ніхто, ніяка посадова особа, не має права порушувати Конституцію і зупиняти цей процес", - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що зробить все від нього залежне, щоб продовжити європейський шлях України.

"За це заплачена велика ціна. І щоб ті жертви, які заплатив український народ були не марні", - зазначив він.

Відповідаючи на питання журналістів відносно побоювань західних лідерів щодо можливої зміни курсу України, глава держави зазначив, що існують певні занепокоєння у випадку зміни курсу України і не лише на рівні європейських лідерів.

"Якщо Україна сама зупиниться і буде ставити питання розвитку нашої європейської та євроатлантичної інтеграції в залежності від того, що скаже Кремль, або якимось чином ми затягнемо через проведення з будь-яких підстав, в тому числі і референдуму. Я вважаю, що це шлях на манівці", - заявив Порошенко.

"Референдум буде проведений тоді, коли будуть відкриті ворота Європейського Союзу і Україна буде делегувати частину своїх суверенних повноважень ЄС. Так як це робила кожна країна, яка претендувала на те, щоб стати членом Євросоюзу", - наголосив він.

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