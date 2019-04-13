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Порошенко напомнил, что останавливать евроинтеграционное движение Украины неконституционно

Суббота, 13 апреля 2019, 00:55

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что попытки остановить или прекратить движение Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО будет нарушением Конституции Украины.

Об этом он заявил в интервью журналистам в ходе рабочего визита во Францию, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отмечает, что евроинтеграционное движение нашего государства закреплено в Основном законе и является обязательным к исполнению на всех уровнях власти.

"Если сейчас остановить процесс, то, во-первых - это будет неконституционно. Потому что в Конституции закреплена наша европейская и евроатлантическая интеграция Украины. И никто, никакое должностное лицо не имеет права нарушать Конституцию и останавливать этот процесс", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что сделает все от него зависящее, чтобы продолжить европейский путь Украины.

"За это заплачена большая цена. И чтобы те жертвы, которые заплатил украинский народ были не напрасны", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно опасений западных лидеров относительно возможного изменения курса Украины, глава государства отметил, что существуют определенные беспокойства в случае изменения курса Украины и не только на уровне европейских лидеров.

"Если Украина сама остановится и будет ставить вопрос развития нашей европейской и евроатлантической интеграции в зависимости от того, что скажет Кремль, или каким-то образом мы затянем через проведение по любым основаниям, в том числе и референдума. Я считаю, что это путь в никуда", - заявил Порошенко.

"Референдум будет проведен тогда, когда будут открыты ворота Европейского Союза и Украина будет делегировать часть своих суверенных полномочий ЕС. Так как это делала каждая страна, которая претендовала на то, чтобы стать членом Евросоюза", - подчеркнул он.

Напоминаем:

  • Президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
  • Зеленский в немногочисленных интервью заявлял, что вопрос о вступлении страны в Евросоюз и НАТО надо решать через референдум.

Темы: Порошенковыборы президента 2019Зеленский
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