Порошенко напомнил, что останавливать евроинтеграционное движение Украины неконституционно

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что попытки остановить или прекратить движение Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО будет нарушением Конституции Украины.

Об этом он заявил в интервью журналистам в ходе рабочего визита во Францию, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отмечает, что евроинтеграционное движение нашего государства закреплено в Основном законе и является обязательным к исполнению на всех уровнях власти.

"Если сейчас остановить процесс, то, во-первых - это будет неконституционно. Потому что в Конституции закреплена наша европейская и евроатлантическая интеграция Украины. И никто, никакое должностное лицо не имеет права нарушать Конституцию и останавливать этот процесс", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что сделает все от него зависящее, чтобы продолжить европейский путь Украины.

"За это заплачена большая цена. И чтобы те жертвы, которые заплатил украинский народ были не напрасны", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно опасений западных лидеров относительно возможного изменения курса Украины, Глава государства отметил, что существуют определенные беспокойства в случае изменения курса Украины и не только на уровне европейских лидеров.

"Если Украина сама остановится и будет ставить вопрос развития нашей европейской и евроатлантической интеграции в зависимости от того, что скажет Кремль, или каким-то образом мы затянем через проведение по любым основаниям, в том числе и референдума. Я считаю, что это путь в никуда", - заявил Порошенко.

"Референдум будет проведен тогда, когда будут открыты ворота Европейского Союза и Украина будет делегировать часть своих суверенных полномочий ЕС. Так как это делала каждая страна, которая претендовала на то, чтобы стать членом Евросоюза", - подчеркнул он.

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