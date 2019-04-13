Польща і Естонія не пустили російське судно в свої води через кримських студентів

Дві країни Євросоюзу відмовилися впустити судно "Сєдов" з РФ, оскільки на ньому знаходилися курсанти з анексованого Криму.

Про це пише DW.

Естонія і Польща заборонили російському навчальному вітрильному судну "Сєдов" увійти в їхні територіальні води.

Таллінн не видав "Сєдову" дозвіл, оскільки на його борту перебували кілька курсантів Керченського державного морського технологічного університету (КДМТУ), який розташований на території анексованого Росією українського півострова Крим, пояснило міністерство закордонних справ Естонії.

Сам інцидент стався два дні тому.

Польща 12 квітня вчинила аналогічним чином. Прем'єр-міністр цієї країни Матеуш Моравецкій особисто відмовив "Сєдову" у вході в порт Гдині. Представник польського МЗС Ева Сувара заявила, що у курсантів КДМТУ "російські, а не українські паспорти, а Польща, як і більшість країн Заходу, не визнає анексії Криму і з цієї причини наклала санкції на Росію".

За словами Сувари, вхід "Сєдова" в польські територіальні води суперечив би політиці поваги територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму.

У свою чергу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала дії Талліна "черговим недружнім і провокаційним кроком з боку естонської влади". Інцидент стався за кілька днів до візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд в Москву і її запланованої зустрічі з Володимиром Путіним.