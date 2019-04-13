Польша и Эстония не пустили российское судно в свои воды из-за крымских студентов

Две страны Евросоюза отказались впустить судно "Седов" из РФ, так как на нем находились курсанты из аннексированного Крыма.

Об этом пишет DW.

Эстония и Польша запретили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в их территориальные воды.

Таллин не выдал "Седову" разрешение, поскольку на его борту находились несколько курсантов Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ), который расположен на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым, пояснило министерство иностранных дел Эстонии.

Сам инцидент произошел двумя днями ранее.

Польша 12 апреля поступила аналогичным образом. Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий лично отказал "Седову" во входе в порт Гдыни. Представитель польского МИДа Эва Сувара заявила, что у курсантов КМТУ "российские, а не украинские паспорта, а Польша, как и большинство государств Запада, не признает аннексии Крыма и по этой причине наложила санкции на Россию".

По словам Сувары, вход "Седова" в польские территориальные воды противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Таллина "очередным недружественным и провокационным шагом со стороны эстонских властей". Инцидент произошел за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву и ее запланированной встречи с Владимиром Путиным.