США намагаються санкціями перекрити експорт нафти з Венесуели

США ввели санкції проти чотирьох судноплавних компаній, які перевозили нафту з Венесуели на Кубу.

Про це пише DW.

За допомогою санкцій Вашингтон має намір посилити тиск на незаконний режим Ніколаса Мадуро, йдеться в заяві міністерства фінансів США.

Компанії, на які накладено санкції, отримують вигоду від того, що "режим Мадуро займається пограбуванням природних ресурсів", тоді як венесуельська нафта належить народу Венесуели, підкреслив міністр фінансів США Стів Мнучін.

Обмежувальні заходи Вашингтона торкнулися трьох фірм з Ліберії і однієї - з Італії. Під санкції підпали в цілому дев'ять танкерів, чотири з них перевозили нафту з Венесуели на Кубу. Активи цих компаній в США заморожені, а їх доступ до світових фінансових систем в значній мірі блокований.

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