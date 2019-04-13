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США пытаются санкциями перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы

Суббота, 13 апреля 2019, 07:46

США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Об этом пишет DW.

С помощью санкций  Вашингтон намерен усилить давление на незаконный режим Николаса Мадуро, говорится в заявлении министерства финансов США.

Компании, на которые наложены санкции, извлекают выгоду из того, что "режим Мадуро занимается разграблением природных ресурсов", тогда как венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы, подчеркнул министр финансов США Стив Мнучин.

Ограничительные меры Вашингтона коснулись трех фирм из Либерии и одной - из Италии. Под санкции подпали в общей сложности девять танкеров, четыре из них перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу. Активы этих компаний в США заморожены, а их доступ к мировым финансовым системам в значительной степени блокирован.

Напомним:

  • С начала года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После того как 22 января Мадуро вновь занял пост президента, в стране начались активные политические протесты. Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.
  • Легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Между тем Россия поддерживает Николаса Мадуро.
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
  • Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон отменит больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.

Темы: ВенесуэлаСШАсанкции
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