Бокс: Василь Ломаченко нокаутом переміг британця Ентоні Кролла

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Субота, 13 квітня 2019, 07:57

Український боксер Василь Ломаченко в четвертому раунді нокаутував британця Ентоні Кроллу і захистив свої титули чемпіона світу в легкій вазі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Атакувати противника українець почав уже в першому раунді, а у другому Ломаченко вже почав притискати Кроллу до канатів.

В третьому раунді Ломаченко затис суперника у куті і ледь не відправив його в нокаут. Рефері зупинив бій, зарахувавши нокдаун.

В четвертому раунді під ударами українського чемпіона британський боксер впав. Ломаченко переміг нокаутом.

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Теми: спорт


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