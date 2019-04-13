Бокс: Василь Ломаченко нокаутом переміг британця Ентоні Кролла
Субота, 13 квітня 2019, 07:57
Український боксер Василь Ломаченко в четвертому раунді нокаутував британця Ентоні Кроллу і захистив свої титули чемпіона світу в легкій вазі.
Про це повідомляє Укрінформ.
Атакувати противника українець почав уже в першому раунді, а у другому Ломаченко вже почав притискати Кроллу до канатів.
У третьому раунді Ломаченко затис суперника у куті і ледь не відправив його в нокаут. Рефері зупинив бій, зарахувавши нокдаун.
У четвертому раунді під ударами українського чемпіона британський боксер впав. Ломаченко переміг нокаутом.