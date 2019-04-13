Бокс: Василий Ломаченко нокаутом победил британца Энтони Кролла

Украинский боксер Василий Ломаченко в четвертом раунде нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе.

Об этом сообщает Укринформ.

Атаковать противника украинец начал уже в первом раунде, а во втором Ломаченко уже начал прижимать Кроллу к канатам.

В третьем раунде Ломаченко зажал соперника в углу и едва не отправил его в нокаут. рРефери остановил бой, засчитав нокдаун.

В четвертом раунде под ударами украинского чемпиона британский боксер упал. Ломаченко победил нокаутом.