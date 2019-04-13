Бокс: Василий Ломаченко нокаутом победил британца Энтони Кролла
Суббота, 13 апреля 2019, 07:57
Украинский боксер Василий Ломаченко в четвертом раунде нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе.
Об этом сообщает Укринформ.
Атаковать противника украинец начал уже в первом раунде, а во втором Ломаченко уже начал прижимать Кроллу к канатам.
В третьем раунде Ломаченко зажал соперника в углу и едва не отправил его в нокаут. рРефери остановил бой, засчитав нокдаун.
В четвертом раунде под ударами украинского чемпиона британский боксер упал. Ломаченко победил нокаутом.