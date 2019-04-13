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Начальник філії "Київобленерго" погорів на хабарі

Субота, 13 квітня 2019, 09:23

Начальника однієї з районних філій "Київобленерго" та керівника монтажного підприємства затримано на вимаганні та одержанні хабара.  

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва. 

Зазначається, що посадовці вимагали 87 тисяч гривень від громадянина за підписання договорів на постачання електроенергії.

"Вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри за ч.4 ст.368-3 КК України - "одержання службовою особою юридичної особи неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням", - повідомили у прокуратурі. 

За місцем проживання та роботи вищевказаних осіб проводяться обшуки, слідчі дії тривають. 



Українська правда

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Теми: Київобленергохабарпрокуратура
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