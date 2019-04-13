Начальник филиала "Киевоблэнерго" погорел на взятке

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Суббота, 13 апреля 2019, 09:23

Начальник одного из районных филиалов "Киевоблэнерго" и руководителя монтажного предприятия задержаны на вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что должностные лица требовали 87 тысяч гривен от гражданина за подписание договоров на поставку электроэнергии.

"Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения по ч.4 ст.368-3 УК Украины - "получение должностным лицом юридического лица неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц или в сочетании с вымогательством", - сообщили в прокуратуре.

По месту жительства и работы вышеуказанных лиц проводятся обыски, следственные действия продолжаются.

Украинская правда

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Темы: Киев облэнерго взятка прокуратура


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