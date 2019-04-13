Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Начальник филиала "Киевоблэнерго" погорел на взятке

Суббота, 13 апреля 2019, 09:23

Начальник одного из районных филиалов "Киевоблэнерго" и руководителя монтажного предприятия задержаны на вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что должностные лица требовали 87 тысяч гривен от гражданина за подписание договоров на поставку электроэнергии.

"Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения по ч.4 ст.368-3 УК Украины - "получение должностным лицом юридического лица неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц или в сочетании с вымогательством", - сообщили в прокуратуре.

По месту жительства и работы вышеуказанных лиц проводятся обыски, следственные действия продолжаются.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевоблэнерговзяткапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: