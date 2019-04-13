Хакери зламали сайти, пов'язані з ФБР: інформація тисяч агентів стала доступною

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Субота, 13 квітня 2019, 10:58

Зламавши кілька сайтів, пов'язаних з ФБР, хакери вивантажили їх в інтернет, включаючи десятки файлів, що містять особисту інформацію тисяч федеральних агентів і співробітників правоохоронних органів.

Про це повідомляє ТechCrunch.

Зазначається, що зламано було три сайти, пов'язані з Асоціацією Національної академії ФБР.

Дані, отримані внаслідок зламу, містять близько 4000 унікальних записів, зокрема імена агентів, особисті та урядові адреси електронної пошти, назви посад, телефонні номери і адреси електронної пошти.

При цьому у  коментарі TechCrunch один з хакерів на умовах ананімності заявив, що зламано було понад 1000 сайтів, а доступ отримано до "понад мільйону даних" про співробітників у декількох федеральних агентствах США і держслужбах.

"Ми структуруємо усі дані, і скоро їх буде продано. Щось зі списку зламаних урядових сайтів, можливо, буде опубліковано", - заявив він і додав, що хакерська атака мала на меті "досвід і гроші".

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Теми: хакери США


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