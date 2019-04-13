Хакеры взломали сайты, связанные с ФБР: данные тысяч агентов стали доступны

Взломав несколько сайтов, связанных с ФБР, хакеры выгрузили их содержимое в интернет, включая десятки файлов, содержащих личную информацию тысяч федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает ТechCrunch.

Отмечается, что взломаны были три сайта, связанные с Ассоциацией Национальной академии ФБР.

Данные, полученные в результате взлома, содержат около 4000 уникальных записей, в частности имена агентов, личные и правительственные адреса электронной почты, названия должностей, телефонные номера и почтовые адреса.

При этом в комментарии TechCrunch один из хакеров на условиях ананимности заявил, что взломаны были более 1000 сайтов, а доступ получен к "более миллиону данных" о сотрудниках в нескольких федеральных агентствах США и госслужбах.

"Мы структурируем все данные, и скоро они будут проданы. Что-то из списка взломанных правительственных сайтов, возможно, будет опубликовано", - заявил он и добавил, что хакерская атака имела целью ""опыт и деньги".