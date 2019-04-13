У російськму Єкатеринбурзі масово "замінували" ТРЦ
У Єкатеринбурзі екстрено евакуювали кілька торгових центрів через повідомлення про мінування.
Про це повідомляє місцеве видання URA.ru.
"Евакуювали відвідувачів торгового центру "Радуга-парк", до будівлі нікого не пускають, біля ТЦ чергують силовики", - зазначає видання.
У групі "Типовий Єкатеринбург" у "ВКонтакті" з'явилося повідомлення про те, що відвідувачів ТЦ "Радуга-парк" евакуювали через загрозу вибуху.
Також стало відомо про евакуацію з ТРЦ "Грінвіч", "Глобус", "Дирижабль", "Карнавал", "Буревісник", "Good Mart", "Омега", ТЦ "Білка Маркет", магазин "Пятерочка" у ТК "Буревісник ", Шартаський ринок, ТК "Уралмашевський" та ТРЦ "Алатир".
Причини евакуації не уточнюються.
⚡️⚡️⚡️ Эвакуировали посетителей еще пяти ТРЦ в Екатеринбурге: "Гринвич", "Дирижабль", "Буревестник", "Good Mart", "Омега". Также закрывают Шарташский рынок pic.twitter.com/ELoc6Lvf8a— URA.RU (@ura_ru) 13 квітня 2019 р.
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