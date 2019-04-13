В Российской Екатеринбурге массово "заминировали" ТРЦ

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Суббота, 13 апреля 2019, 11:43

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали несколько торговых центров из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает местное издание URA.ru.

"Эвакуировали посетителей торгового центра "Радуга-парк", в здание никого не пускают, у ТЦ дежурят силовики", - отмечает издание. 

В группе "Типичный Екатеринбург" во "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что посетителей ТЦ "Радуга-парк" эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Также стало известно об эвакуации из ТРЦ  "Гринвич", "Глобус", "Дирижабль", "Карнавал", "Буревестник", "Good Mart", "Омега", ТЦ "Белка Маркет", магазин "Пятерочка" в ТК "Буревестник", Шарташский рынок, ТК "Уралмашевский" и ТРЦ "Алатырь".

Причины эвакуации не уточняются.

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Темы: Росcия взрыв


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