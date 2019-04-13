В Российской Екатеринбурге массово "заминировали" ТРЦ
В Екатеринбурге экстренно эвакуировали несколько торговых центров из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает местное издание URA.ru.
"Эвакуировали посетителей торгового центра "Радуга-парк", в здание никого не пускают, у ТЦ дежурят силовики", - отмечает издание.
В группе "Типичный Екатеринбург" во "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что посетителей ТЦ "Радуга-парк" эвакуировали из-за угрозы взрыва.
Также стало известно об эвакуации из ТРЦ "Гринвич", "Глобус", "Дирижабль", "Карнавал", "Буревестник", "Good Mart", "Омега", ТЦ "Белка Маркет", магазин "Пятерочка" в ТК "Буревестник", Шарташский рынок, ТК "Уралмашевский" и ТРЦ "Алатырь".
Причины эвакуации не уточняются.
⚡️⚡️⚡️ Эвакуировали посетителей еще пяти ТРЦ в Екатеринбурге: "Гринвич", "Дирижабль", "Буревестник", "Good Mart", "Омега". Также закрывают Шарташский рынок pic.twitter.com/ELoc6Lvf8a— URA.RU (@ura_ru) 13 квітня 2019 р.