Біля посольства РФ у Києві стався вибух. Поліція назвала причину

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Субота, 13 квітня 2019, 11:51

Біля посольства РФ у Києві 13 квітня стався вибух. 

Як заявили у відділі комунікації поліції Києва, причиною вибуху став розрив високовольтного кабелю. 

"Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на проспекті Повітрофлотському у Солом‘янському районі біля посольства РФ стався вибух. Поліцейські розпочали перевірку, а відтак отримали інформацію від представників "Київенерго", що у цьому квадраті відбувся розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці", - йдеться у повідомленні. 

"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, лише пошкоджено бруківку. Інформація щодо знеструмлення терміналу та  шляхопроводу перевіряється, залучено усі профільні служби", - додали у поліції. 

 
фото - відділ комунікації поліції Києва

Українська правда

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Теми: Київ Росія поліція


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