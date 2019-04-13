Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля посольства РФ у Києві стався вибух. Поліція назвала причину

Субота, 13 квітня 2019, 11:51

Біля посольства РФ у Києві 13 квітня стався вибух. 

Як заявили у відділі комунікації поліції Києва, причиною вибуху став розрив високовольтного кабелю. 

"Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на проспекті Повітрофлотському у Солом‘янському районі біля посольства РФ стався вибух. Поліцейські розпочали перевірку, а відтак отримали інформацію від представників "Київенерго", що у цьому квадраті відбувся розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці", - йдеться у повідомленні. 

"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, лише пошкоджено бруківку. Інформація щодо знеструмлення терміналу та  шляхопроводу перевіряється, залучено усі профільні служби", - додали у поліції. 

 
фото - відділ комунікації поліції Києва

Українська правда
Теми: КиївРосіяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: