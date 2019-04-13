Біля посольства РФ у Києві стався вибух. Поліція назвала причину

Біля посольства РФ у Києві 13 квітня стався вибух.

Як заявили у відділі комунікації поліції Києва, причиною вибуху став розрив високовольтного кабелю.

"Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на проспекті Повітрофлотському у Солом‘янському районі біля посольства РФ стався вибух. Поліцейські розпочали перевірку, а відтак отримали інформацію від представників "Київенерго", що у цьому квадраті відбувся розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці", - йдеться у повідомленні.

"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, лише пошкоджено бруківку. Інформація щодо знеструмлення терміналу та шляхопроводу перевіряється, залучено усі профільні служби", - додали у поліції.